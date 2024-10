Polizei Essen

POL-E: Essen: Jugendliche sprühen Reizgas in Linienbus - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf:

Am Montagabend (28. Oktober) geriet eine Gruppe Jugendlicher in einem Linienbus wegen lauter Musik mit Fahrgästen in einen Streit. Beim Verlassen des Busses sprühten sie Reizgas in den Innenraum und flüchteten fußläufig. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 20:30 Uhr stieg eine Gruppe Jugendlicher (3 x weiblich, 3 x männlich) an der Haltestelle "Preisstraße" in den Bus der Linie 160. Mit einer tragbaren Musikbox spielten sie während der Fahrt lautstark Musik ab.

Ein Fahrgast (26) bat die Jugendlichen darum, die Musik leiser zu drehen. Die Jugendlichen reagierten aggressiv und schrien den Mann an. Auch zwei weitere Fahrgäste, die sich einmischten, wurden angeschrien.

Als der Bus an der Haltestelle "Schölerpad" anhielt und sich die Türen öffneten, sprühten sie beim Verlassen Pfefferspray in die Richtung des 26-Jährigen. Die Gruppe verließ den Bus und flüchtete fußläufig in Richtung Wüstenhöferstraße.

Der 26-Jährige sowie ein weiterer Fahrgast (19, w) wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Fahndung wurden zwei Jugendliche (20, m / 18, w) an der Wüstenhöferstraße angetroffen, die vermutlich zur Gruppe gehören. Zudem gibt es Hinweise auf einen 15-jährigen Tatverdächtigen (deutsch).

Wir bitten Zeugen, die Angaben zu den Beteiligten machen können, sich bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell