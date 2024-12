Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nachtruhe durch Polenböller gestört - Täter ermittelt

Zeulenroda (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Greiz alarmiert. Aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Greizer Straße in Zeulenroda wurden Böller geworfen, die auf der Straße detonierten. Wenig später ging eine weitere Meldung ein, dass zwei Männer in der Hohen Straße verbotene Polenböller zünden. Vor Ort konnten zwei junge Männer gesichtet werden, die der Polizei bereits hinreichend bekannt sind. Wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurde die Wohnung des 22-jährigen Tatverdächtigen in der Greizer Straße durchsucht.

Der 35-jährige obdachlose Mittäter ist namentlich bekannt. Es wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

