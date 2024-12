LPI-G: Golf-Fahrer bekifft unterwegs

Zeulenroda (ots) - Am Freitagvormittag wurden Beamte der Polizeiinspektion Greiz von einem Pflegedienst in die Wohnung einer 87-jährigen Seniorin in der Zeulenrodaer Dr.-Otto-Nuschke-Straße gerufen. Dort hatte sich ein ungebetener Gast eingenistet. Ein 61-jähriger Obdachloser hatte die Gutgläubigkeit der Rentnerin ausgenutzt. Diese hatte den Mann in ihre Wohnung gelassen. In der warmen Wohnung übernachtete der ...

mehr