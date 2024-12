Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Obdachloser nistet sich bei Zeulenrodaer Seniorin ein

Zeulenroda (ots)

Am Freitagvormittag wurden Beamte der Polizeiinspektion Greiz von einem Pflegedienst in die Wohnung einer 87-jährigen Seniorin in der Zeulenrodaer Dr.-Otto-Nuschke-Straße gerufen. Dort hatte sich ein ungebetener Gast eingenistet. Ein 61-jähriger Obdachloser hatte die Gutgläubigkeit der Rentnerin ausgenutzt. Diese hatte den Mann in ihre Wohnung gelassen. In der warmen Wohnung übernachtete der Obdachlose, bediente sich an den Lebensmitteln und fühlte sich wie zu Hause. Als eine Altenpflegerin den Eindringling entdeckte und ihn der Wohnung verweisen wollte, wurde der ungebetene Gast aggressiv und beleidigend. Der Mann war der Polizei bereits einschlägig bekannt. Er wurde wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell