POL-OG: Rastatt - Trunkenheitsfahrt

Baden-Baden (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Festspielhaus-Tiefgarage. Ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer stürzte mit seinem Fahrzeug vom Parkdeck der zweiten Ebene etwa 5 Meter tief in die Mitte des spiralförmig gebauten Parkhauses. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Pkw entstand ein noch nicht genau bezifferbarer Sachschaden. ...

