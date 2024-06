Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeugabsturz in Tiefgarage

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Festspielhaus-Tiefgarage. Ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer stürzte mit seinem Fahrzeug vom Parkdeck der zweiten Ebene etwa 5 Meter tief in die Mitte des spiralförmig gebauten Parkhauses. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Pkw entstand ein noch nicht genau bezifferbarer Sachschaden. Die Bergung des Fahrzeuges gestaltet sich schwierig, da Einfahrtsbeschränkungen für die Tiefgarage vorliegen. Die genaue Ursache für den "Fahrzeugabsturz" ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Baden-Baden./vo

