Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Brand im Dorfgemeinschaftshaus - Kinder verletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.11.2024:

Schwalmstadt

Brand im Dorfgemeinschaftshaus - Kinder verletzt

Zeit: Sonntag, 17.11.2024, 15:30 Uhr

Am Sonntag waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei an der Knüllstraße in Schwalmstadt-Niedergrenzebach im Einsatz, da im Dorfgemeinschaftshaus ein Feuer ausgebrochen war. Anwohner hatten aufgrund der starken Rauchentwicklung die Feuerwehr verständigt.

Bei näherer Abklärung der Brandörtlichkeit wurde festgestellt, dass offensichtlich im Bereich der Küche ein Feuer ausgebrochen war. Zum Einsatzzeitpunkt war das Feuer bereits erstickt, jedoch war die Küche durch das vorrangegangene Feuer und den Ruß stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude und führte eine entsprechende Nachaufsicht am Brandort durch.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen in den Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses. Allerdings zogen Brandgase in eine darüber befindliche Wohnung, wodurch zwei Kleinkinder leicht verletzt wurden. Diese wurden zur weiteren Behandlung in ein Kinderkrankenhaus nach Bad Hersfeld eingeliefert. Nach aktuellem Sachstand konnten die Kinder das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Durch das Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000,- EUR.

Zur Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Homberg geführt und dauern an.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell