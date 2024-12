LPI-G: Volltrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Altenburg (ots) - Altenburg: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 12.12.2024 ein Einbruch in eine Firma Am Weißen Berg angezeigt. Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit vom 11.12.2024, 16:45 Uhr bis 12.12.2024, 06:00 Uhr gewaltsam Zugang zum Büro der Firma sowie einer Lagerhalle verschafft und durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei in Altenburg übernahm die Ermittlungen dazu (Bezugsnummer 320543/2024) und nimmt Zeugenhinweise ...

