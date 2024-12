Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Möbel aus dem Fenster geworfen

Greiz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 21:00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Greiz in die Greizer Hainbergstraße gerufen. Ein 52-jähriger, stark alkoholisierter Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Er warf Möbel und persönliche Gegenstände seiner Tochter aus dem Fenster. Als die Polizei vor Ort eintraf, reagierte er aggressiv und respektlos und beleidigte die Beamten sowie die Mitbewohner des Hauses. Da der Mann weitere Straftaten ankündigte, wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen. Er musste die Nacht in der Arrestzelle der Polizei verbringen. Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung wurden erstattet.

