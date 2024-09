Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Praxis

Kahla (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag verschaffte sich ein bislang unbekannter Beschuldigter Zugang in eine Logopädische Praxis in der Margarethenstraße in Kahla. Nach Absuche des Objektes verließ der Täter die Räumlichkeiten jedoch ohne Beute. Hinweise nehmen die Polizeistation in Kahla unter der Rufnummer 036424-8440 oder die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428-640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell