Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Apolda

Apolda (ots)

Gestern Abend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Liechtensteiner Straße in Apolda gerufen. Eine Produktionsmaschine ist hier, vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden beläuft sich auf 5.000 bis 10.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell