Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Dieseldiebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Oberkochen: Einbruch in Fahrradgeschäft

Im Zeitraum von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, drangen Einbrecher in ein Fahrradgeschäft in der Heidenheimer Straße ein. Im Ladengeschäft entwendeten die Diebe etwa 20 hochwertige E-Bikes, welche durch eine Tür zur Werkstatt abtransportiert wurden. Zudem entwendeten sie einen Tresor aus einem Lagerraum. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Dieseldiebstahl

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 9 Uhr, etwa 20 Liter Diesel aus einer Arbeitsmaschine, welche im Sperberweg abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte geriet am Montag, eine 19-Jährige mit ihrem Mazda auf der K3268K in Richtung Großdeinbach, in einem dortigen Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell