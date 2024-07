Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Einbruch in Café in Scharbeutz - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Dienstag (02.07.2024) brachen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Café an der Strandpromenade in Scharbeutz ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 03:40 Uhr hatte ein Zeuge die Beschädigung einer großflächigen Fensterscheibe des Cafés unweit des Seebrückenvorplatzes an der Strandallee festgestellt und umgehend die Polizei informiert. Wie sich herausstellte, wurde aus den Räumlichkeiten Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf circa 15.000 Euro. Noch in der Nacht sicherten Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei erste Spuren und Hinweise. Diese werden jetzt ausgewertet.

Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen wird auch intensiv geprüft, ob ein Zusammenhang zu dem Einbruch in das Café aus der vergangenen Woche besteht.

Hinsichtlich der aktuellen Tat vom 02.07.2024 sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die in der Zeit von 01:30 Uhr bis 03:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Cafés an der Strandallee beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04521-8010 entgegen.

