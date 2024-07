Lübeck (ots) - Am Montagabend (01.07.2024) ist auf einem Campingplatz bei Gremersdorf ein Wohnwagen samt Vorzelt vollständig abgebrannt. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei in Oldenburg in Holstein hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Gegen 19:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines brennenden Wohnwagens auf einem Campingplatz in Neuteschendorf alarmiert. Ersten ...

