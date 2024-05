Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit ungültiger Fahrerlaubnis Unfall verursacht und geflüchtet

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Dienstagmorgen verursachtet ein 42-jähriger Assenheimer einen Verkehrsunfall in der Oberstraße und entfernte sich unerlaubter Weise von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort kehrte der zunächst geflüchtete Unfallverursacher an die Unfallstelle zurück und wurde kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die ausländische Fahrerlaubnis des Unfallverursachers nicht fristgerecht umgeschrieben wurde. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Verkehrsunfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

