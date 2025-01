Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim, K5904, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der K5904 zwischen Wehingen und dem Heuberger Kreuz - eine Person verletzt (30.01.2025)

Bubsheim, K5904 (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5904 zwischen Wehingen und dem Heuberger Kreuz ist am Donnerstagabend eine Person verletzt worden. Eine 52-jährige Audifahrerin war in Richtung Böttingen unterwegs. Im Bereich der Serpentinen geriet die Frau mit ihrem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi eines 27-Jährigen. Der Mann erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro.

