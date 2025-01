Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Ohne Führerschein mit Drogen unterwegs (30.01.2025)

Hüfingen (ots)

Die Polizei hat in Hüfingen einen Autofahrer ohne Führerschein, dafür aber mit Drogen im Straßenverkehr erwischt. Gegen 16 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Donaueschingen am Donnerstag einen Seat-Fahrer. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 31-Jährige keinen Führerschein besaß. Dafür konnte bei ihm Rauschmittel gefunden werden. Ein Vortest zeigte auch den Konsum positiv an. Eine Blutprobe war die Folge. Darüber hinaus beschlagnahmten die Kollegen sein Mobiltelefon.

