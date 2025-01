Konstanz (ots) - Bei einem Unfall auf der Einmündung der Abfahrt der Bundesstraße 33 auf die Landesstraße 221 ist am Donnerstagmittag ein Rollerfahrer verletzt worden. Der 86-jährige Rollerfahrer bog von der B33 kommend an der Einmündung auf die L221 in Richtung Reichenau nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW einer ...

mehr