Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Wasserwerker bringt Seniorin (88) um Geld und Schmuck

Bochum (ots)

Ein falscher Wasserwerker hat eine 88-jährige Bochumerin um Geld und Schmuck gebracht. Die Polizei sucht Zeugen und warnt: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung!

Am Montag, 29. Juli, gegen 13.30 Uhr klingelte ein angeblicher Stadtwerke-Mitarbeiter an einer Wohnung in der Dickebankstraße. Er müsse die Leitungen in der Wohnung überprüfen.

Die 88-Jährige ließ den Mann herein. Während die Seniorin die Wasserhähne zuerst im Badezimmer und anschließend in der Küche aufdrehte, habe der Mann danebengestanden und telefoniert. Die Wohnungstür sei dabei angelehnt gewesen.

Nachdem der Betrüger das Haus verlassen hatte, stellte die Bochumerin fest, dass Bargeld und Schmuck entwendet wurden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,60 bis 1,70 m groß, schlank, schwarze Haare, "südländisches Aussehen", sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell