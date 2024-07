Polizei Bochum

POL-BO: Nach Unfall in Bochum-Stiepel: Fußgänger wird leicht verletzt, Autofahrerin flüchtet - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Noch ist eine Unfallflucht von Donnerstag, 25. Juli, in Bochum-Stiepel nicht geklärt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 11 Uhr lief ein 44-jähriger Mann aus Hattingen zu Fuß auf dem rechten Gehweg der Kemnader Straße in Richtung Ministerstraße. In Höhe der Hausnummer 333 sei nach Angaben des Hattingers ein Auto in dieselbe Richtung an ihm vorbeigefahren und habe ihn aus bislang ungeklärter Ursache am linken Bein touchiert, woraufhin er gestürzt sei. Die Autofahrerin soll kurz angehalten und auf Russisch etwas zu dem Mann gesagt haben, bevor sie ihre Fahrt fortgesetzt haben soll.

Der 44-Jährige klagte über leichte Schmerzen, lehnte die Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung jedoch ab.

Das flüchtige Fahrzeug sowie die Autofahrerin konnte er nicht näher beschreiben. Im Fahrzeug habe sich neben der Frau noch ein Mann auf dem Beifahrersitz befunden.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Das Verkehrskommissariat bittet die gesuchte Autofahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell