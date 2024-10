Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (ke) Wiesenstraße, 15.10.2024, zwischen 14:35 Uhr und 15:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer übersah, beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke beim LIDL-Markt, einen 77-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger kam zu Fall und erklärte in dem nachfolgenden Gespräch mit dem Fahrzeugführer unverletzt zu sein, woraufhin sich der Pkw-Fahrer entfernte. Zu einem Austausch der Personalien war es nicht gekommen. Im unmittelbaren Anschluss an dieses Ereignis stürzte der Fußgänger erneut und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei Uslar hat in diesem Fall Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie den Fahrzeugführer, sich bei der Polizei in Uslar unter der Rufnummer: 05571-8006, zu melden.

