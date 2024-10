POL-NOM: Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Uslar (ots) - USLAR (ke) Wiesenstraße, 14.10.2024, zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr Am Montagnachmittag kam es durch einen 43-jährigen Uslarer zu mehreren Diebstählen in verschiedenen Einkaufsmärkten. Der Täter konnte später aufgrund von Beschreibungen in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahl sowie drei Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet. Nach ...

