Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Pfarramt - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

In der Nacht auf Dienstag (11.06.2024) zwischen 23:30 Uhr und 08:30 Uhr brachen Unbekannte in das katholische Pfarramt in der Speyerer Straße ein. Im Pfarramt wurde eine Tür aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht. Es wurde ein Schlüssel für die angrenzende Kirche entnommen, diese geöffnet und betreten. Zum aktuellen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Haben auch Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de .

