POL-Pforzheim: (Enzkreis/PF) Tiefenbronn/Pforzheim - Fahndungserfolg: Polizeibeamte nehmen mutmaßliche Einbrecher fest

Nach einem Einbruch in eine Bäckerei in Tiefenbronn haben Polizeibeamte am Freitagabend drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Einer von ihnen sitzt nun in Haft.

Die Täter sollen gegen 21 Uhr gewaltsam in die Bäckerei in der Franz-Josef-Gall-Straße eingedrungen sein und zwei Kasseneinsätze entwendet haben. Der Aufmerksamkeit einer Zeugin ist es zu verdanken, dass die Einsatzkräfte schnell von dem Einbruch mitbekamen, und wenige Augenblicke später suchten mehrere Beamte mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach den flüchtigen Tätern. In Pforzheim-Würm entdeckten schließlich Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Nord das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, jedoch ohne Insassen. Mithilfe des Polizeihubschraubers gelang es den Ordnungshütern im Bereich eines Anwesens in der Würmer Hauptstraße in der Folge, die drei Tatverdächtigen ausfindig zu machen und einen nach dem anderen vorläufig festzunehmen. Weil sich einer der Männer bei der Festnahme den Anweisungen widersetzte, zog er sich beim Einsatz eines Polizeihundes leichte Verletzungen zu. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Personen im Alter von 26, 37 und 42 Jahren mit jeweils kosovarischer Staatsangehörigkeit. Gegen den 42-Jährigen lag bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls vor, sodass ihn die Polizisten in eine Justizvollzugsanstalt brachten. Die Ermittlungen dauern an.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

