POL-GE: 29-Jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, 21. Februar 2025, in Gelsenkirchen-Buer ist eine 29 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Gladbeckerin kollidierte nach ersten Ermittlungen gegen 16.20 Uhr im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher- und Vinckestraße mit einem Kleinbus. Dadurch zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme, für die auch Verkehrsunfallspezialisten aus Essen im Einsatz waren, waren die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Altstadt und die Vinckestraße in Fahrtrichtung Erle voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

