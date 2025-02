BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 3 im Rahmen der Grenzkontrollen

Essen (ots) - Gestern Morgen (17. Februar) soll eine bislang unbekannte Frau am Bahnhof Essen-Eiberg einen Minderjährigen so zu Fall gebracht haben, dass dieser zwischen die S-Bahn und die Bahnsteigkante stürzte. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können. Gegen 8:30 Uhr soll eine Unbekannte am Haltepunkt Essen-Eiberg einem Kind, nach der Einfahrt der S1 (in Fahrtrichtung ...

mehr