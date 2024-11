POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2024.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2024.

Salzgitter (ots)

Verkehrssicherheitswoche in der BBS Fredenberg ist ein wichtiger Beitrag zum Thema Erhöhung der Verkehrssicherheit.

In der Woche vom 04.11.-08.11.2024 fand an der BBS Fredenberg die mittlerweile 26. Verkehrssicherheitswoche statt, die in Kooperation zwischen der Schule, der Polizei, der Verkehrswacht Salzgitter e.V. und der Stadt Salzgitter erfolgte.

Vornehmlich richtete sich diese Verkehrssicherheitsarbeit an junge Fahrerinnen und Fahrer im Alter zwischen 17-24 Jahren. Sie stellen eine Gruppe dar, die am meisten Unfälle im Straßenverkehr verursachen. Die Verkehrssicherheitswoche stand unter dem Thema Jung+Sicher+startklar.

Ein thematischer Schwerpunkt waren Vorträge zu den bekannten Hauptunfallursachen sowie Hinweise zur Vermeidung. Die Vorträge wurden zum Teil mit echten Unfallbildern ergänzt und erzeugten bei den Teilnehmenden zum Teil aufmerksame Reaktionen.

Die theoretischen Fachvorträge wurde ergänzt durch praktische Simulatoren. Diese wurden von ausgebildeten Moderatoren der Verkehrswacht betrieben und den zahlreichen Schülerinnen und Schülern erklärt. Alle Interessierten konnten sich an den folgenden Stationen ausprobieren, um die Gefahren des Straßenverkehrs unmittelbar zu erleben: Gurtschlitten, Motorradfahrsimulator, Überschlagsimulator, E-Scootersimulator, Pkw-Bremssimulator, Seh- und Hörtest.

In der Verkehrssicherheitswoche wurden sehr viele junge Fahrer und Fahrerinnen erreicht, denn Unfälle sollen durch Prävention vermieden werden, so die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei, Kathrin Lacey. Anlage: Flyer und Lichtbild der Veranstaltung

