Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Immer im Dienst - Bundespolizist im Frei stellt aggressiven Ladendieb - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Ein sich zum Tatzeitpunkt nicht im Dienst befundener Bundespolizist stellt einen aggressiven Ladendieb im Hauptbahnhof Köln. Hinzukommende Sicherheitskräfte verletzten sich bei der Maßnahme. Die Schadenshöhe beläuft sich auf fast 1000 Euro. Der Beschuldigte wurde in Untersuchungshaft genommen und muss sich nun für seine gesammelten Taten vor Gericht verantworten.

Bereits am vergangenen Samstag, 15. Februar, kam es zu einem unerwarteten Einsatz für einen Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof, der sich zwecks privater Erledigungen in einer dortigen Parfümerie aufhielt. Er beobachtete, wie ein 31-jähriger Pole mehrere Duftflaschen aus dem Regal entnahm und die Filiale schnurstracks verließ, ohne zu bezahlen. Am Ausgang gab er sich dem Dieb als Polizist zu erkennen und nahm ihn vorläufig fest. Daraufhin reagierte der Pole aggressiv und schubste den Beamten nach hinten. Im Zuge dessen brachte der Bundespolizist den 31-Jährigen zu Boden und forderte Unterstützung an.

Während der gesamten Maßnahme verhielt sich der Pole zunehmend aggressiv. Hinzugeeilte Sicherheitskräfte der Parfümerie unterstützten den Polizisten. Einer von ihnen wurde von dem Beschuldigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zudem hielt er diesem eine Art Bunsenbrenner vor das Gesicht und versuchte den Sicherheitsmitarbeiter dadurch zu verbrennen. Das konnte zum Glück verhindert werden. Ein anderer Sicherheitsmitarbeiter verletzte sich während der Maßnahme und musste sich in Folge dessen mit dem Verdacht auf einen Armbruch in ärztliche Behandlung begeben.

Der Beschuldigte wurde durch mehrere Einsatzkräfte den Diensträumen der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof zugeführt. Während der Durchsuchung der mitgeführten Sachen fanden die Beamten mehrere Artikel auf, welche noch Preisschilder der ansässigen Apotheke hatten. Ermittlungen ergaben, dass auch diese Artikel am heutigen Tag durch den Polen gestohlen wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf 937,30 Euro.

Der Pole wurde bereits am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser inhaftierte den 31-Jährigen. Er muss sich nun aufgrund von Diebstahl mit Waffen, Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell