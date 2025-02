Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tätlich angegriffen und Widerstand geleistet - Bundespolizei ermittelt gegen Aggressor

Bochum - Rommerskirchen (ots)

Am gestrigen Abend (17. Februar) fuhr ein Mann ohne gültigen Fahrschein mit einem Schnellzug von Dortmund nach Bochum. Als Bundespolizisten ihn daraufhin strafprozessualen Maßnahmen unterzogen, griff er diese an, beleidigte sie und widersetzte sich ihnen erheblich.

Gegen 18 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Bochum über einen Mann informiert, der ohne gültigen Fahrschein mit dem ICE 203 von Dortmund nach Bochum fahre. Auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 3/4 trafen die Einsatzkräfte auf den Zugbegleiter und auf den 26-jährigen Verdächtigen. Dieser verhielt sich von Beginn an unkooperativ und wurde gegenüber den Beamten zunehmend aggressiver. Da aufgrund seines Verhaltens keine Identitätsfeststellung möglich war, wurde ihm die Mitnahme zur Bundespolizeidienststelle eröffnet. Da sich der guineische Staatsbürger weigerte den Uniformierten zu folgen, führten ihn diese zur Bundespolizeiwache am Bochumer Hauptbahnhof. Doch bereits am Treppenabgang wehrte der Aggressor sich vehement gegen die Mitnahme, sodass er schließlich zu Boden gebracht wurde. Dabei streckte er sein Bein zwischen die Beine eines Beamten und verfehlte mit seinen Händen nur knapp das Gesicht eines weiteren Polizisten. Auch während der Fesselung widersetzte sich der Mann aus Rommerskirchen den Uniformierten erheblich. Nach der Fixierung brachten die Polizeibeamten den Beschuldigten schließlich mit Unterstützungskräften der Polizei NRW in die Wachräume. Auf dem Weg dorthin musste der Guineer jedoch ein weiteres Mal zu Boden gebracht werden, nachdem er mehrfach versuchte einen der Uniformierten zu Fall zu bringen.

In dem Bundespolizeirevier stellten die Beamten die Identität des Mannes zweifelsfrei fest. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit 1,2 Promille alkoholisiert war. Die Gründe für sein Verhalten gab der Rommerskirchener nicht Preis. Stattdessen beleidigte er die Einsatzkräfte fortlaufend.

Nachdem der 26-Jährige sich beruhigt hatte, erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis für den Bochumer Hauptbahnhof. Anschließend durfte er die Bundespolizeidienststelle verlassen und wird sich nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Erschleichens von Leistungen und der Beleidigung verantworten müssen.

