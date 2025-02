Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg - Bundespolizei vollsteckt Haftbefehl am Hauptbahnhof Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagnachmittag (16. Februar 2025), um 14.10 Uhr, führten Beamte der Bundespolizei eine Kontrolle am Hauptbahnhof Mönchengladbach durch und trafen dabei auf einen 37-jährigen Mann. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen vorlag. Der 37-jährige Deutsche wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Mönchengladbach gebracht.

Der Mann tätigte zunächst mündlich Angaben zu seiner Person. Ein Lichtbildabgleich im polizeilichen Fahndungssystem bestätigte eindeutig seine Identität. Der 37-Jährige war wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden. Da er die Strafe nicht begleichen konnte, muss er nun für 90 Tage in Haft.

