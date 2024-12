Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Sachbeschädigung an Polizeiposten

Gießen (ots)

Bad Nauheim: Am Samstag, 07.12.2024, gg. 23:36 Uhr wurde der Briefkasten des Polizeipostens in Bad Nauheim durch einen zunächst unbekannten Täter auf unbekannte Art und Weise gesprengt. Der Tatverdächtige und weitere Begleiter flüchteten ins Stadtgebiet. Im weiteren Verlauf der Nacht wurden durch Anwohner mehrere Böllerwürfe und regelrechte Detonationen gemeldet. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger angetroffen und festgenommen werden. Die Polizei sucht evtl. weitere Zeugen, denen verdächtige Personen im Zusammenhang aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/601-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell