POL-GI: Marburg-Biedenkopf: Vermisste 72-Jährige ist wieder da

Gießen (ots) - Gießen: Die seit Donnerstag, 28.11.2024, gg. 23.00 Uhr vermisste 13-Jährige ist wieder da. Sie kam wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift an. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten das Foto der ehemals Vermissten aus sämtlichen Online-Portalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen ...

