Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beraubt? Bundespolizei ermittelt wegen dem Vortäuschen einer Straftat

Bochum (ots)

In den Abendstunden des 17. Februars wurde ein Mann nach einer Schlägerei im Revier der Bundespolizei vorstellig. Jedoch machte er widersprüchliche Angabe zu dem Tathergang und beschuldigte die Täter ihn ausgeraubt zu haben.

Um 22:50 Uhr wurde der syrische Staatsangehörige in den Diensträumen am Bochumer Hauptbahnhof vorstellig. Der 24-Jährige gab an, kurz vorher in der Bochumer Innenstadt von zwei männlichen Unbekannten angegriffen und bestohlen worden zu sein. Da der Geschädigte mehrere Verletzungen aufwies, wurde durch die Uniformierten ein Rettungswagen hinzugerufen. Während der Sachverhaltsaufnahme verstrickte sich der Geschädigte dann jedoch in widersprüchliche Angaben zu dem Tathergang und auch zu den entwendeten Gegenständen.

Auf Nachfrage gab der Bochumer an, vor etwa einer Stunde aus dem Polizeigewahrsam Bochum entlassen worden zu sein. Hier war er am Abend des Vortages, zur Verhinderung weiterer Straftaten, durch die Polizei Bochum eingeliefert worden. Nach der Entlassung begab er sich in die Innenstadt, wo er dann von zunächst zehn und dann von zwei Personen geschlagen und ausgeraubt worden sei.

Die Verletzungen des Mannes waren jedoch augenscheinlich bereits ärztlich versorgt und gereinigt worden. Auf die Frage nach den entwendeten Gegenständen gab der syrische Staatsbürger zuerst eine nicht geringe Menge Bargeld, einen Wohnungsschlüssel und ein hochwertiges Mobiltelefon an. Das Smartphone konnten die Beamten jedoch in der Gesäßtasche des Bochumers auffinden.

Die eingetroffene Rettungswagen-Besatzung bestätigte den Verdacht, dass ein Großteil der Verletzungen bereits vom Vortag seien. Eine frische Verletzung wies der Geschädigte jedoch auf, so dass er mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Geschädigte beim Verlassen des Gewahrsams am Vorabend lediglich eine Baseballkappe, eine Schachtel Zigaretten und das genannte Handy bei sich hatte.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat ein.

