Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - zwei Fußgänger von Auto erfasst

Landau (ots)

Am Samstag (05.10.2024), gegen 22:10 Uhr, kam es im Nordring in Höhe Alter Messplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fußgängern und einem Auto. An der ausgeschalteten Ampelanlage überquerten eine 84-jährige Frau, sowie ein 35-jähriger Mann den Nordring in Richtung Alter Messplatz. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 58-jährige Autofahrerin den Nordring in westliche Richtung. Offensichtlich übersah die Autofahrerin die beiden Fußgänger und erfasste diese mit ihrem Auto. Die beiden Fußgänger wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

