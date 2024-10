Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 17-Jährige durch Hundebiss verletzt

Landau (ots)

Am Samstag (05.10.2024), gegen 16 Uhr war eine 17-Jährige zu Fuß in der Limburgstraße unterwegs, als aus einem Grundstück ein Hund der Rasse Beagle-Anglo auf sie zugelaufen kam, die 17-Jährige zunächst anbellte und schließlich in den linken Oberschenkel biss. Die 61-Jährige Hundehalterin kam der Jugendlichen zur Hilfe und nahm ihren Hund an sich. Die 17-Jährige erlitt eine 2x2 cm große Bisswunde und begab sich in Begleitung eines Angehörigen in ein Krankenhaus. Auf die Hundehalterin kommt ein Strafverfahren aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung zu.

