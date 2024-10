Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 05.10.2024 gegen 06:30 Uhr, befand sich ein 50-jähriger aus Landau im Bereich des Untertorplatzes, als er durch fünf ihm unbekannte Männer körperlich angegriffen wurde. Die unbekannten Täter stießen den 50-Jährigen zu Boden und schlugen auf den am Boden liegenden Mann ein. Einer der Täter trat zudem mindestens einmal auf den Geschädigten ein. Im Rahmen der Auseinandersetzung entwendeten die Täter dem 50-Jährigen Bargeld und Gegenstände im Gesamtwert von 1700,- Euro. Der 50-Jährige wurde schwer im Gesicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

