POL-EN: Schwelm: Fahrradfahrer als Zeuge nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr in Schwelm gesucht - Windschutzscheibe eines Streifenwagens beschädigt

Schwelm (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am Donnerstagabend (02.01.2025) in Schwelm die Windschutzscheibe eines Streifenwagens. Die Polizeibeamten standen gegen 20.10 Uhr mit dem Fahrzeug an einer roten Ampel in der Hattinger Straße in Richtung Metzer Straße. Plötzlich schlug ein gläserner Gegenstand auf der Windschutzscheibe des Streifenwagens ein und beschädigte diese. Ein vorbeifahrender Radfahrer wurde auf die Situation aufmerksam und könnte als wichtiger Zeuge in Frage kommen. Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises bittet diesen Radfahrer und weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 02333-9166-2100 zu melden.

