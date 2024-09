Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Kehl - Sachbeschädigungen

Offenburg (ots)

Ein zunächst Unbekannter hat am Donnerstagmittag die Fassade einer Moschee in der Stegermattstraße mit einem Filzstift beschmiert. Unmittelbar eingeleitete Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg führten zur Identifizierung eines 43 Jahre alten Mannes, der als möglicher Tatverdächtiger in Betracht kommt. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ein Tatzusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall am Mittwochabend an einem rituellen Gebäude in der "Alte Zollstraße" in Kehl wird geprüft.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell