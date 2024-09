Ottersweier (ots) - Das Abkommen von der Fahrbahn endete für einen Audi-Fahrer am Donnerstag glücklicherweise ohne Verletzungen aber mit einem Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Der Autofahrer war am Donnerstag kurz nach 20:30 Uhr L83a von Neusatz kommend in Richtung Ottersweier unterwegs, als er kurz nach dem Ortsteil Hub in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam, mit einem Verkehrszeichen und im Anschluss ...

