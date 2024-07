Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach schwerer räuberischer Erpressung gesucht

Weimar (ots)

Ein 27-jähriger ukrainischer Staatsbürger befand sich am 15.06.2024 (Samstag), gegen 01:00 Uhr im Weimarhallenpark an der Nord-West-Seite Ausgang Bad Hersfelder Straße, als sich eine Personengruppe von sechs unbekannten Tätern arabischen Phänotyps im Halbkreis um den Geschädigten herum aufstellte und die Herausgabe von Bargeld forderte. Eine Person hielt dabei ein Messer in der Hand und hielt es bedrohlich in des Geschädigten. Aus Angst angegriffen zu werden, gab der Geschädigte Tabakwaren, eine Powerbank, ein Ladekabel, und eine geringe Menge Bargeld heraus. Anschließend entfernte sich die Gruppe wieder in Richtung Weimarhallenpark. Aufgrund der Situation war dem Geschädigten eine weiterführende Personenbeschreibung nicht möglich. Kurz nach der Tat kam eine etwaige Zeugin aus dem Park auf den Geschädigten zu. Hier besteht die Vermutung, dass diese den Vorfall beobachtet haben könnte. Die Zeugin wird wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 20 Jahre alt, schulterlange, blonde, lockige Haare, ca. 1,80 m groß. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Kripo Weimar Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Personen geben können, die mit der Tat im Zusammenhang stehen? Insbesondere wird die oben genannte weibliche Zeugin gesucht. Die Erreichbarkeit ist telefonisch unter 03643 8820 oder per E-Mail an kps.weimar@polzei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 1154795/2024, gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell