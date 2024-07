Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Langfinger gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz/Hermsdorf: Seit knapp zwei Wochen entwendete ein bisher unbekannter Langfinger Leergut von einem Gelände eines Kinos in Bad Klosterlausnitz. In der Nacht zum Dienstag konnte die installierte Überwachungstechnik den Dieb aufzeichnen. Bei dem Versuch ihn zu stellen, konnte er sich mittels flucht entziehen. Da der Mann jedoch ein recht auffälliges Erscheinungsbild an den Tag legte, blieb er nicht lange unentdeckt. Beamte konnten den 41-Jährigen am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet von Hermsdorf feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Er muss sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

