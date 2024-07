Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug begann zu brennen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Nachdem eine 60-Jährige ihren Pkw Ford in ihre Garage in der Königshofener Straße geparkt hatte, bemerkte sie eine Rauchentwicklung aus dem Innenraum des Fahrzeuges. Unverzüglich informierte sie die Feuerwehr und nutzte selbst einen Feuerlöscher, um einen Brandausbruch zu unterbinden. Auch die alalrmierten Beamten bekämpften die Flammen mit Handfeuerlöschern. Dies misslang zwar, jedoch konnten die hinzugeeilten Kameraden das Feuer im Keim ersticken und so weitere Schäden unterbinden. Aktuell wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Weitere Sachwerte oder gar Personen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell