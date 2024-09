Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Leckage

Ettenheim (ots)

Ein 61-jähriger Audi-Fahrer war am Donnerstag aus Münchweier kommend in Richtung Wallburg unterwegs. Gegen 17.25 Uhr kam er auf Höhe der Einmündung "Brudergarten" von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde die Unterseite seines Fahrzeugs beschädigt, was zum Austritt größerer Mengen Öl führte. Um dieses zu binden wurden neben einem Abschleppunternehmen auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ettenheim hinzugerufen. Der Wagen kam letztlich an den Abschlepphaken. Der Mann blieb unverletzt. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen keine genauen Informationen vor.



