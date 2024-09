Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Zeugen nach Verkehrsdelikten gesucht

Sasbach (ots)

Wegen möglicher Verkehrsdelikte am Mittwochnachmittag, haben Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 13:45 Uhr soll der Fahrer eines blauen Volvo XC60 Geländewagens zunächst am Abzweig der K 5372 in die K 5308 (Kreisstraße i.R. Ottersweier und Abzweig zur B3) einen Traktor überholt haben, was eine gefährliche Situation für einen weiteren Autofahrer darstellte . Im weiteren Verlauf soll der Volvo-Fahrer auf der weiteren Fahrt in der Nähe des Kreisverkehrs in Sasbach ein weiteres gefährliches Fahrmanöver zum Nachteil des vorherigen Autofahrers vollzogen haben. Um die genauen Geschehnisse rekonstruieren zu können, werden Zeugen die Hinweise zu den Geschehnissen geben können gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 an die Ermittler in Achern zu wenden. Insbesondere der überholte Traktorfahrer wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

/rs

