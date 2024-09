Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Abgelenkt

Achern (ots)

Die offenbare Handynutzung während einer Autofahrt endete am Mittwochabend in einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher schwer verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. Gegen 23:45 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Rosenstraße unterwegs, als er - eigene Angaben zu Folge - durch Social-Media auf seinem Handy abgelenkt war. In der Folge kam der Mann von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und anschließend mit einem geparkten Fahrzeug. Dies wurde dabei auf ein weiteres Auto geschoben. Der nicht angegurtete Fahrer wurde durch die Kollision unter seinem auf der Beifahrerseite liegenden Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern befreit werden. Er wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst versorgt und in das nahegelegene Klinikum gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Rosenstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der schwer beschädigte Baum musste durch die Feuerwehr gefällt werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich derweil um das Auto des Mittdreißigers. Die Sperrung konnte gegen 2 Uhr aufgehoben werden.

/rs

