Sasbach (ots) - Wegen möglicher Verkehrsdelikte am Mittwochnachmittag, haben Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 13:45 Uhr soll der Fahrer eines blauen Volvo XC60 Geländewagens zunächst am Abzweig der K 5372 in die K 5308 (Kreisstraße i.R. Ottersweier und Abzweig zur B3) einen Traktor überholt haben, was eine gefährliche Situation für einen weiteren Autofahrer darstellte . ...

mehr