POL-OG: Offenburg/Fessenbach - Fahrzeuginnenraum in Brand geraten

Offenburg (ots)

Durch vermutlich Unachtsamkeit geriet am Donnerstag Spätnachmittag, am Waldrand "Im Albersbach", der Innenraum eines Ford in Brand. Nach Angaben des 75-jährigen Fahrers habe dieser zuvor einen Benzinkanister an einer Tankstelle mit Benzin aufgefüllt und ihn dann auf die Rückbank gestellt. Nach ersten Erkenntnissen schwappte vermutlich aus dem Kanister während der Fahrt Benzin auf die Rücksitze und den Fußraum und entzündete sich aus bisher unbekannten Gründen. Der Mann konnte das mittlerweile in Brand geratene Fahrzeug abstellen und sich aus dem Pkw selber befreien. Er erlitt dabei Verbrennungen an den Beinen. Eine aufmerksame Autofahrerin half dem 75-Jährigen die brennende Hose auszuziehen und rief im Anschluss die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Stichflammen im Fahrzeuginneren bereits erloschen. Der Senior wurde im Anschluss in ein Klinikum verbracht.

