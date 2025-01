POL-EN: Schwelm: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss- zusätzlich Pkw gestohlen und falsche Kennzeichen

Herdecke (ots) - Bei einem Einbruch zwischen dem 16.12.2024, 00:00 Uhr und dem 01.01.2025, 17:00 Uhr hebelten Täter ein Fenster des Hauses in der Straße Nackenweg auf. So gelangten die Täter in die Räumlichkeiten und suchten dort nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist gerade Bestandteil der Ermittlungen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr