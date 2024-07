Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallfahrt unter Alkoholeinfluss

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Sonntagmorgen (28.07., 05:05 Uhr) meldete ein Zeuge einen Autofahrer, der mit seinem VW vom Pavenstädter Weg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Westring auf die Herzebrocker Straße Richtung Herzebrock-Clarholz fuhr.

Zuvor hatte er auf dem Pavenstädter Weg den Außenspiegel des entgegen kommenden Zeugen touchiert woraufhin dieser wendete und hinter dem VW-Fahrer herfuhr. Nach Angaben des Zeugen kollidierte der VW-Fahrer während der Weiterfahrt mit einem am Straßenrand geparkten Auto, setzte seine Fahrt fort und bog vom Pavenstädter Weg unter Missachtung des Rotlichtes auf den Westring und schließlich, erneut unter Missachtung des Rotlichts, auf die Herzebrocker Straße ab.

Der VW-Fahrer sei Schlangenlinien gefahren und mehrmals auf die Gegenfahrbahn gekommen. Die Fahrt des 28-jährigen Mannes aus Herzebrock-Clarholz endete an seiner Anschrift wo er von Polizeibeamten, in seinem PKW sitzend, angetroffen wurde.

Der 28-Jährige stritt ab, gefahren zu sein und gab an, dass die Beschädigungen an seinem Fahrzeug bereits älter seien. Einen freiwilligen Atemalkoholvortest lehnte er ab. In einem Wiedenbrücker Krankenhaus wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein wurde sichergestellt und dem 28-Jährigen das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum bis auf Weiteres untersagt.

Der Herzebrock-Clarholzer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Möglicherweise ist es während der Fahrt des 28-Jährigen zu weiteren Unfällen gekommen. Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell