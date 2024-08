Bundespolizeidirektion München: Migrantengruppe im Regionalzug festgestellt / Mehrtägige Reise von neun Migranten endet am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen

Neustadt an der Aisch (ots) - Am Freitag (2. August) hat sich ein 69-jähriger Deutscher mit seinem "Rolektro"-Krankenfahrstuhl in den Gleisbereich am Bahnhof Neustadt an der Aisch begeben - mit verheerenden Folgen: Eine herannahende Regionalbahn hat trotz Schnellbremsung das elektrisch angetriebene Gefährt erfasst. Der Mann wurde dabei verletzt. Die Bundespolizei ...

mehr